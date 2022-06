Que peut le plan lorsqu’il y a urgence ? La REcyclerie, 20 juin 2022, Paris.

Le lundi 20 juin 2022

de 19h00 à 20h30

. gratuit

Un an après le Ouishare Fest 2021 “C’est une question de temps”, Ouishare organise deux conférences à la Recyclerie qui traiteront du thème de la planification écologique, ou comment remettre du temps long dans notre système politique. Rendez-vous lundi 20 juin à 19h à la REcyclerie pour le second volet !

Conférence : Que peut le plan lorsqu’il y a urgence ?

Le lundi 20 juin à 19h à la REcyclerie

✨ EDITO

Un an après le Ouishare Fest 2021 “C’est une question de temps”, Ouishare organise deux conférences à la Recyclerie qui traiteront du thème de la planification écologique, ou comment remettre du temps long dans notre système politique.

Alors que les appels à la planification écologique se multiplient, le dernier rapport du GIEC prédit des crises écologiques de plus en plus fréquentes et critiques. Canicules, inondations, crises alimentaires, stress hydrique, catastrophe nucléaire… la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine ne font qu’augurer d’autres crises à venir.

Quelques mois avant la création du poste de Haut Commissaire au Plan, en pleine crise sanitaire, le président de la République annonçait aux français : “Il nous faudra bâtir une stratégie où nous retrouverons le temps long, la possibilité de planifier, la sobriété carbone, la prévention, la résilience qui seules peuvent permettre de faire face aux crises à venir.”

Dans quelle mesure la planification écologique nous permettra-elle de gérer des crises que l’on ne connaît pas encore ? Et à quel prix démocratique : quand la crise est là et que tout s’accélère, comment peut-on réagir vite tout en prenant le temps de la concertation ?

Rendez-vous lundi 20 juin à 19h à la REcyclerie pour en discuter avec

Julien Marchal, co-directeur de l’innovation, de la recherche et de la transformation numérique à l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France

Hannane Somi, maraîchère bio et fondatrice de la ferme Sauvages et cultivées à Chelles (77)

Autres invité·es surprises !

Un moment piquant, pour réfléchir et agir plus intensément.

Cet événement s’inscrit dans la programmation annuelle de la REcyclerie « Nouveaux Plans »

Plus d’infos https://bit.ly/2022-nouveaux-plans

Contact : programmation@larecyclerie.com

INFOS PRATIQUES

Ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée depuis 2014 en tiers-lieu d’expérimentation éco-responsable, La REcyclerie sensibilise et mobilise le grand public aux enjeux et alternatives d’une société plus responsable et plus durable de manière ludique et non culpabilisante.

Plus d’infos www.larecyclerie.com

C’est où ?

83 boulevard Ornano 75018 Paris

Comment venir ?

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56

Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard

Les horaires de la REcyclerie

Lundi – jeudi : 8:00 – 0:00

Vendredi : 8:00 – 02:00

Samedi : 11:00 – 02:00

Dimanche : 11:00 – 22:00

La REcyclerie 83 boulevard Ornano 75018 Paris

Contact : https://fb.me/e/2x0rcfaSC https://www.helloasso.com/associations/les-amis-recycleurs-old/evenements/que-peut-le-plan-lorsqu-il-y-a-urgence

Ouishare