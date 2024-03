QUE PEUT LA NUIT MAIF social club – Paris (75) Paris, vendredi 5 avril 2024.

QUE PEUT LA NUIT COLLECTIF IMPATIENCE – Perrine Mornay Vendredi 5 avril, 19h30 MAIF social club – Paris (75) ENTRÉE LIBRE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T19:30:00+02:00 – 2024-04-05T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-05T19:30:00+02:00 – 2024-04-05T23:00:00+02:00

Et si la nuit devenait un terrain pour marcher, apprendre et redécouvrir la ville ? La nuit fait apparaître ce qui se cache le jour, elle permet ce que le jour n’admet pas, elle recompose nos perceptions.

Participez à une marche nocturne. À hauteur d’enfants, cette marche laisse place aux sensations et aux imaginaires : qu’est ce qui change dans le corps, quand doit-il habiter la nuit ? Quelles puissances et quelles vulnérabilités perçoit-on ? Quels rêves éveillés vont apparaître dans ces espaces nocturnes ? Cette marche sera l’occasion d’éprouver la nuit comme un espace nouveau avec les enfants, et d’en devenir les veilleurs.

Un parcours est aussi proposé aux plus grands pour découvrir cet écosystème urbain et nocturne. Les deux marches se croisent autour de 22h, donnant la possibilité de récupérer votre enfant, pour ceux et celles qui ne pourraient suivre que la première partie de l’arpentage noctambule.

Le parcours destiné aux enfants et encadré par les membres du collectif peut également être ouvert aux parents s’ils le souhaitent.

MAIF social club – Paris (75) PARIS Paris Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « COLLECTIFIMPATIENCE@GMAIL.COM »}]

RECHERCHE QUE LA NUIT AVEC DES ENFANTS – MARCHES NOCTURNES

perrine mornay