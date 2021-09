“Que peut la littérature ?” par Alexandre Gefen Palais des Beaux-Arts de Lille, 5 novembre 2021, Lille.

“Que peut la littérature ?” par Alexandre Gefen

Palais des Beaux-Arts de Lille, le vendredi 5 novembre à 14:00

C’est en deux sens du verbe que cette question se pose. De quoi est-elle capable et qu’a-t-elle le droit de faire ? Jusqu’où et comment peut-on jouer des lignes entre réel et imaginaire ? Que fait la littérature au monde ? Quel type d’intervention sur ou dans le monde effectue-t-elle ? Autant de questions qui interrogent les pouvoirs comme les droits de la fiction et nécessitent qu’on redéfinisse le rôle social et politique de l’écrivain articulé à ses ambitions esthétiques.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

Palais des Beaux-Arts de Lille Rue de Valmy Lille Lille-Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T14:00:00 2021-11-05T16:00:00