Que personne ne sorte !

2022-06-18 20:30:00 – 2022-06-18

15 15 EUR * Dans le cadre du Festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre *

Une femme reçoit chez elle son amant alors que son mari est au travail. Mais ce dernier revient… et rien ne va se passer comme prévu. On est loin du traditionnel et convenu “ciel mon mari” mais on est très près d’une comédie inattendue qui alterne humour et suspense…

Comédie humoristique avec les ateliers théâtre adultes

Mise en scène Frédéric Fuertès – Durée 90mn

Tout public

