Que nous racontent les fossiles ?

2022-07-12 – 2022-07-12 Atelier familial de découverte de la présence de la mer tropicale il y a 20 millions d’années : observation des fossiles marins dans le musée, fouilles paléontologiques et balade dans la forêt.

Atelier familial de découverte de la présence de la mer tropicale il y a 20 millions d'années : observation des fossiles marins dans le musée, fouilles paléontologiques et balade dans la forêt.

Réservation obligatoire

Reserve Naturelle géologique de Saucats La Brede

