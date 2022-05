Que nous disent les humains à tête de chien du Sahara central ? Château de Fontainebleau,Quartier Henri IV – salle à manger Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Au Sahara central, des centaines d’images préhistoriques représentent des monstres à tête de canidé qui intriguent les voyageurs depuis des décennies. Ces êtres mi-humains mi-animaux, qu’on appelle “théranthropes”, ont été souvent rapprochés des divinités égyptiennes, mais que peuvent-ils nous dire des sociétés néolithiques ? _ Château de Fontainebleau,Quartier Henri IV – salle à manger Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne

