Théâtre randonnée

Nous sommes sur le plateau Grémone. Il est 3 heures du matin. Saisi d’une pulsion ou plutôt d’un espoir, Jourdan se lève et attèle son cheval pour labourer son champ.

Mais il y a quelqu’un en lisière de forêt.

Quelqu’un qui le regarde, et l’attend. Une présence étrangère qui semble tout juste sortie du bois. « Il a les jambes écartées, c’est un homme » se dit Jourdan.

Sous l’influence de cet inconnu, la vie du plateau et des paysans qui l’habitent sera bouleversée.

Adaptation théatrale du roman, ce spectacle fera résonner la langue de Giono dans la forêt de Greffeil. + 12 ans

