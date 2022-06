Que ma joie demeure • Clara Hédouin Abbaye de Port-Royal Des Champs, 23 juillet 2022, Magny-Les-Hameaux.

Du samedi 23 juillet 2022 au dimanche 24 juillet 2022 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

. payant Tarif spécial De 25 à 35€

Une coproduction du Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale et du Festival Paris l’été

Paris l’été a suivi de près le Collectif 49 701 dans son adaptation théâtrale hors les murs et au long cours des Trois mousquetaires d’Alexandre Dumas… Clara Hédouin et Romain de Becdelièvre reviennent avec une nouvelle composition autour du roman-poème de Jean Giono, Que ma joie demeure. À l’Abbaye de Port-Royal des Champs, au cœur de la Vallée de Chevreuse et transformée par la magie de l’imagination en plateau Grémone de Haute Provence, nous sommes conviés à l’exploration du roman jouée en résonance avec des témoignages d’agriculteurs et d’autres textes de l’auteur.

Leçon d’humilité et de littérature, ode au rapport à la terre et au temps, à l’histoire de la paysannerie, au collectivisme, à la joie et à la cohabitation avec le monde vivant… le magnifique roman de Jean Giono (1935) est de ces textes à tiroir qui ont marqué des générations de lecteurs et résonnent aujourd’hui d’une force particulière dans son exploration « écologiste » bien avant l’heure de notre relation au vivant et au sauvage. Une invitation à plonger dans le chant d’un monde rural, vivant et puissamment poétique…

Distribution

Texte : Jean GionoAdaptation : Romain de Becdelièvre, Clara HédouinMise en scène : Clara HédouinCostumes : Anna RinzoDirection de production, diffusion : Emmanuel Magis, Mascaret productionAvec Suzanne de Baeque, Jade Fortineau, Pierre Giafferri, Hector Manuel, Clara Mayer, Mickael Pinelli, Hatice Ozer

Abbaye de Port-Royal Des Champs Les granges de Port-Royal 78114 Magny-Les-Hameaux

Contact : https://www.parislete.fr/fr/le-programme/que-ma-joie-demeure

Jean Michel Lenoir