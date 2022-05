QUE MA JOIE DEMEURE Cabrières, 14 mai 2022, Cabrières.

QUE MA JOIE DEMEURE Cabrières

2022-05-14 08:00:00 08:00:00 – 2022-05-15 17:00:00 17:00:00

Cabrières Hérault Cabrières

6 EUR Avec le collectif 49 701, le roman de Jean Giono va prendre vie au milieu des paysages de Cabrières. Une invitation à circuler dans les collines et à plonger dans le chant d’un monde rural et vivant, à la poésie puissante. Les acteurs s’emparent de la langue de Giono avec souffle, passent d’un personnage à l’autre et donnent vie au récit presque mythologique de cette communauté paysanne.

Randonnée-spectacle (10km, 300m D+, 3h30, niveau facile)

Départ de la navette à 8h, début de la rando à 9h

Retour à Cabrières vers 17h

+33 4 67 96 31 63

Cabrières

