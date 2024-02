Que le texte Médiathèque Aragon Le Mans, samedi 2 mars 2024.

Que le texte Spectacle en slam interprété par HDW Samedi 2 mars, 15h30 Médiathèque Aragon Gratuit

Début : 2024-03-02T15:30:00+01:00 – 2024-03-02T16:10:00+01:00

Que le texte est un seul en slam écrit et interprété par HDW, mis en scène par Yannick Nédélec, administré par le GRAMM et coproduit par la ville du Mans ainsi que le Théâtre de Chaoué.

Le spectacle raconte l’histoire d’un jeune poète qui rêve d’écrire le plus beau texte du monde. Appliquant un savoir méthodique, il va rapidement se heurter aux aléas de la création. Chacun de ses brouillons est adressé au public et permet d’aborder, outre l’écriture, des thèmes d’utilité publique parmi lesquels la violence sociale, l’amour déchu et la recherche (vaine) de l’absolu.

Public : partir de 13 ans

Durée : 50 min

Gratuit, dans la limite des places disponibles

Médiathèque Aragon 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

HDW slam

