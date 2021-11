Hettange-Grande Hettange-Grande HETTANGE GRANDE, Moselle QUE LE SPECTACLE COMMENCE ! – SPECTACLE DE MAGIE Hettange-Grande Hettange-Grande Catégories d’évènement: HETTANGE GRANDE

Moselle

QUE LE SPECTACLE COMMENCE ! – SPECTACLE DE MAGIE Hettange-Grande, 11 décembre 2021, Hettange-Grande. QUE LE SPECTACLE COMMENCE ! – SPECTACLE DE MAGIE Salle Europa Place René Medernach Hettange-Grande

2021-12-11 20:00:00 20:00:00 – 2021-12-11 22:00:00 22:00:00 Salle Europa Place René Medernach

Hettange-Grande Moselle Hettange-Grande Max mêle la magie, l’hypnose et l’humour dans un seul et unique but: vous mettre des étoiles dans les yeux !

Grace à un show très interactif, de nombreuses personnes auront la chance de participer.

La première partie sera consacrée à la magie et la seconde partie à l’hypnose.

Lien de réservation : https://my.weezevent.com/que-le-spectacle-commence-par-max-le-magicien?fbclid=IwAR0YN22OJy3siLhBgeMdrMQxGir7WSeTc8RAST2VOEoisROhRmhQQnVnmc4 http://www.maxlemagicien.fr/ Floriano Cardosi

Salle Europa Place René Medernach Hettange-Grande

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: HETTANGE GRANDE, Moselle Autres Lieu Hettange-Grande Adresse Salle Europa Place René Medernach Ville Hettange-Grande lieuville Salle Europa Place René Medernach Hettange-Grande