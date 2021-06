Que le spectacle commence!!! Domaine des enfants du Boulonnais, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Senlecques.

du lundi 26 juillet au samedi 31 juillet à Domaine des enfants du Boulonnais

Au sein du centre de vacances du Domaine des enfants du Boulonnais une incroyable semaine basée sur les arts du spectacle et les activités artistiques. les enfants pratiqueront la danse la chanson, deviendront tour à tour marionnettiste ventriloque, artiste de cirque, acteur ou musicien….créer et enregistrer un film ou une chanson, découvrir la danse hip-hop. Autant de choses à découvrir pour une semaine folle, spectacle de marionnette à fil, concerts sont également au programme. Se cultiver en s’amusant Voilà l’objectif, Prenez vos plus beaux costumes et vos instruments et rejoignez-nous! aucun niveau n’est requis. Sans oublier les grands jeux ,les sorties et toutes les activités autour de la ferme et de la nature. Que le spectacle commence!

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Domaine des enfants du Boulonnais 62240 Desvres Senlecques Pas-de-Calais



