Que l’amour me soit conté – Nouvel accrochage des collections Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Que l’amour me soit conté – Nouvel accrochage des collections Aix-en-Provence, 28 janvier 2023, Aix-en-Provence . Que l’amour me soit conté – Nouvel accrochage des collections 13, rue de la Molle ou 32 rue Célony Musée du Pavillon de Vendôme Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Musée du Pavillon de Vendôme 13, rue de la Molle ou 32 rue Célony

2023-01-28 – 2023-03-12

Musée du Pavillon de Vendôme 13, rue de la Molle ou 32 rue Célony

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône EUR 4 Quelques bouquets de fleurs, des portraits de princesses, de comtesses, de ducs, de barons viennent au fil des salons célébrer l’amour, au cœur de l’hiver !

Le Musée du Pavillon de Vendôme propose un nouvel accrochage de ses collections, peintures, dessins, gravures des XVIIe au XXe siècles soulignant l’histoire de cette folie construite par le Duc de Vendôme pour y abriter ses amours avec Lucrèce de Forbin Solliès, dite la Belle du Canet. Le Musée du Pavillon de Vendôme propose un nouvel accrochage de ses collections, peintures, dessins, gravures des XVIIe au XXe siècles. animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr +33 4 42 91 88 75 http://www.aixenprovence.fr/ Musée du Pavillon de Vendôme 13, rue de la Molle ou 32 rue Célony Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2023-01-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Musée du Pavillon de Vendôme 13, rue de la Molle ou 32 rue Célony Ville Aix-en-Provence lieuville Musée du Pavillon de Vendôme 13, rue de la Molle ou 32 rue Célony Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Que l’amour me soit conté – Nouvel accrochage des collections Aix-en-Provence 2023-01-28 was last modified: by Que l’amour me soit conté – Nouvel accrochage des collections Aix-en-Provence Aix-en-Provence 28 janvier 2023 13 aix en provence Bouches-du-Rhône rue de la Molle ou 32 rue Célony Musée du Pavillon de Vendôme Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône