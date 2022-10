Que la lumière soit… Compiègne, 22 octobre 2022, Compiègne.

Que la lumière soit…

2 Promenade Saint-Pierre des Minimes Compiègne Oise

2022-10-22 14:00:00 – 2022-11-27 18:00:00

Compiègne

Oise

La Galerie de l’Est a le plaisir de vous présenter la nouvelle exposition d’Alexei Lantsev « Que la lumière soit… », réunissant les dernières œuvres de cet artiste-peintre remarquable. Nous vous proposons ainsi de redécouvrir divers panoramas de France, d’Espagne, d’Italie, de Turquie, se dévoilant différemment selon la saisonnalité, ou même le moment de la journée.

À l’image d’un explorateur, Alexei Lantsev parcourt le monde à la recherche d’une expérience sensible, au plus près du réel et de ses manifestations. Communément appelée évasion, cette expérience s’apparente à une quête, un pèlerinage qui amène l’artiste à traverser les frontières de différents pays. Au-delà d’impressions de voyage ordinaires, son travail préfigure la réponse d’un besoin essentiel et existentiel pour le genre humain : être libre.

La variété des paysages, des couleurs et des lumières, la variété des ambiances véhiculées par les œuvres de l’artiste nous permettront, à nous aussi, une évasion de notre quotidien.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le samedi 22 octobre à 16h en présence de l’artiste.

contact@galerie-est.fr +33 6 17 89 25 45 http://galerie-est.fr/

