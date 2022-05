Que font les images au bien-être animal ? Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Que font les images au bien-être animal ?

Château de Fontainebleau – Salle des colonnes, le samedi 4 juin à 14:00

Dans notre monde saturé d’images, celles de la souffrance animale, parfois insoutenables, nous font considérer leur force singulière dans la réflexion menée sur les animaux. À l’heure où l’on reconnaît en eux des « êtres vivants doués de sensibilité » (Code civil), où la loi dit garantir leur « bien-être », que peuvent les représentations visuelles, l’art en particulier ? Quelle serait leur capacité d’agir, en puissance ou en acte, dans cette révolution juridique, éthique, philosophique ? _ Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T15:30:00

