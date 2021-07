Châtenay-Malabry L'Azimut - Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine Que faut-il dire aux Hommes ? L’Azimut – Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry

Hauts-de-Seine

Que faut-il dire aux Hommes ? L’Azimut – Théâtre La Piscine, 29 mars 2022-29 mars 2022, Châtenay-Malabry. Que faut-il dire aux Hommes ?

du mardi 29 mars 2022 au mercredi 30 mars 2022 à L’Azimut – Théâtre La Piscine

Ça veut dire quoi, croire, aujourd’hui ? Comment le vit-on, comment en parle-t-on ? Didier Ruiz a réuni sur scène cinq hommes et deux femmes dont la vie a été transformée par la foi.

Tour à tour, ils nous racontent leurs chemins, leurs quotidiens, leurs doutes. C’est simple, émouvant et mis en scène avec beaucoup de pudeur.

Tarif plein : 20€ / réduit : 15€ / super réduit : 10€

La compagnie des Hommes / Didier Ruiz L’Azimut – Théâtre La Piscine 254, avenue de la Division Leclerc 92290 châtenay-Malabry Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-29T20:00:00 2022-03-29T21:20:00;2022-03-30T20:30:00 2022-03-30T21:50:00

Détails Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine Étiquettes évènement : Autres Lieu L'Azimut - Théâtre La Piscine Adresse 254, avenue de la Division Leclerc 92290 châtenay-Malabry Ville Châtenay-Malabry lieuville L'Azimut - Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry