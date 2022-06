Que faire si je ne cours pas le Marathon du Mont-Blanc ? Les Houches Les Houches Catégories d’évènement: 74310

Que faire si je ne cours pas le Marathon du Mont-Blanc ? Les Houches, 25 juin 2022, Les Houches.

2022-06-25 15:00:00 – 2022-06-25 18:00:00

Les Houches 74310 EUR 65 65 Une balade découverte dans un lieu naturel, sauvage et magnétique. Teresa vous prendra en photo dans cette nature réparatrice. Muriel vous enseignera les exercises de gymnastique faciale.

