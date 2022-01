Que faire quand on est ado ? Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Que faire quand on est ado ? Médiathèque José Cabanis, 1 janvier 2021, Toulouse. Que faire quand on est ado ?

du vendredi 1 janvier 2021 au samedi 9 janvier 2021 à Médiathèque José Cabanis

Captation de la pièce de théâtre “les petites reines”, adaptation du roman de Clémentine Beauvais (éditions sarbacane) Vincent Villeminot, écrire pdt le confinement Programmes vidéos sur https://www.france.tv/slash/toutes-les-emissions.html 6 titres des éditions Rageot mis en ligne gratuitement via le compte @NetGalleyFrance Le site de mangas animés ADN (Anime Digital Network) propose gratuitement en streaming l’intégralité des séries Naruto, Naruto Shipuden et Boruto-Naruto next générations France tv Slash est une chaîne télé numérique de streaming proposant des séries et des documentaires à destination des pré-adolescents et adolescents Replay des épisodes des “culottées” adaptation des BD de Pénélope Bagieu Le podcast “Ma vie d’ado” (témoignages) par le magazine Okapi Captation de la pièce de théâtre “les petites reines”, adaptation du roman de Clémentine Beauvais (éditions sarbacane) Vincent Villeminot, écrire pdt le confinement Programmes vidéos sur https://www. Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

