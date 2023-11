Que faire en ce lieu, à moins que l’on y songe ? Le CENTQUATRE – PARIS Paris, 27 janvier 2024, Paris.

Du samedi 27 janvier 2024 au dimanche 10 mars 2024 :

.Public adolescents adultes. gratuit

en accès libre

Tracé Bleu est une réflexion menée par l’agence Architecturestudio, aux côtés du CENTQUATRE-PARIS, pour réorienter les réflexions autour des milieux habités au regard de l’urgence climatique. Avec cette exposition, elle ouvre cette pensée aux imaginaires de cinq artistes.

Agence d’architecture et d’urbanisme internationalement reconnue, Architecturestudio mène une réflexion autour des enjeux de la création architecturale face aux grands défis environnementaux, économiques et sociaux. Intitulée Tracé Bleu, leur méthode va prendre forme dans une exposition proposée par Architecturestudio et le CENTQUATRE-PARIS pour transformer, stimuler et prolonger la pensée et le geste. S’appuyant sur des réalisations concrètes et des expériences artistiques, l’exposition présente des fragments et documentations autour de projets urbains et architecturaux, réalisés ou imaginés, donnant à voir les possibles utilisations des ressources disponibles.

Que faire en ce lieu, à moins que l’on y songe ? Comment faire un pas de côté et considérer ce qui nous entoure non plus comme simplement des ressources, mais comme un immense gisement créatif ? Quelles sont ces ressources ? Qui les invente ? Comment les mettre en mouvement ?

L’imaginaire de cinq artistes sera associé à l’approche des architectes : Krijn de Koning développe une œuvre-architecture, Jonathas de Andrade, Joanie Lemercier et Adriàn Sosa sont trois vidéastes qui donnent à voir une utilisation consciencieuse et respectueuse de la nature autant que la brutalité et la cruauté de la machine dirigée par l’humain, Serge Bloch s’amuse de ces fragments et les illustre en images fixes et animées avec décalage.

Une invitation collective à réfléchir ensemble au chantier du siècle.

