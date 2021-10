En ligne île de France Que faire de nos biodéchets à Paris ? En ligne Catégorie d’évènement: île de France

de 19h à 20h

gratuit

A Paris, les déchets organiques représentent près d’un quart de nos poubelles. Or, ils sont composés à 70% d’eau ! Il existe déjà de nombreuses solutions à Paris pour mieux les gérer et éviter ainsi de les incinérer, ce qui revient finalement à brûler…de l’eau ! Compostage, collecte dans les immeubles ou sur les marchés… pour avoir une réponse à toutes vos questions sur le sujet et limiter votre impact sur l’environnement, participez à cette formation. Événements -> Autre événement En ligne en ligne 75000 Contact : https://www.paris.fr/pages/volontaires-de-paris-engagez-vous-6922 Événements -> Autre événement

