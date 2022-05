Que faire de mon jean usagé ?, 25 juin 2022, .

Que faire de mon jean usagé ?

2022-06-25 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-25 17:00:00 17:00:00

De sa fabrication à sa mise en rayon, entrez dans l’univers du jean, ce vêtement atemporel et sans frontières, mais aussi polluant pour la planète. Comment garder son jean fétiche usagé ? En le surcyclant ! Découvrez différentes techniques pour le transformer en un ou plusieurs objets de récupération et ainsi ne plus le jeter.

A partir de 12 ans

Animé par Samya de Cultures Solid’Air

De sa fabrication à sa mise en rayon, entrez dans l’univers du jean, ce vêtement atemporel et sans frontières, mais aussi polluant pour la planète. Découvrez différentes techniques pour le transformer en un ou plusieurs objets de récupération . Animé par Samya de Cultures Solid’Air

De sa fabrication à sa mise en rayon, entrez dans l’univers du jean, ce vêtement atemporel et sans frontières, mais aussi polluant pour la planète. Comment garder son jean fétiche usagé ? En le surcyclant ! Découvrez différentes techniques pour le transformer en un ou plusieurs objets de récupération et ainsi ne plus le jeter.

A partir de 12 ans

Animé par Samya de Cultures Solid’Air

Libre de droits

dernière mise à jour : 2022-03-22 par