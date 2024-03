QUE FAIRE AVEC SES ÉMOTIONS ? EPISODE 2 SURPRISE ET INDIFFÉRENCE, RESPECT ET MÉPRIS Montpellier, samedi 6 avril 2024.

Nous ressentons tous des émotions, rien de plus normal ! Sauf que parfois, elles peuvent devenir tellement écrasantes que nous nous sentons submergés. D’autres fois, nous ressentons plutôt un vide émotionnel, ce qui peut être déconcertant. Que signifient ces fluctuations émotionnelles ? Devrions-nous y accorder une attention particulière ou plutôt les laisser se dissiper ?

Dans cet atelier, Kadam Olivier nous aidera à répondre à ces questions en comprenant mieux nos émotions grâce à la sagesse bouddhiste. Il nous montrera comment les utiliser pour grandir intérieurement.

Le samedi, nous explorerons la surprise et l’indifférence et le dimanche le respect et le mépris.

Vendredi (conférence gratuite) 19h30-20h30

Samedi 10h-11h15/11h45-13h

Dimanche 10h-11h15/11h45-13h .

15 Rue du Faubourg Boutonnet

Montpellier 34090 Hérault Occitanie

