Que faire à la Saint Valentin quand on est solo ? Bar des Halles Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Que faire à la Saint Valentin quand on est solo ? Bar des Halles, 14 février 2023, Paris. Le mardi 14 février 2023

de 19h30 à 01h30

. gratuit Gratuit sur inscription obligatoire en envoyant un email à contact@weezem.com (nombre de places limité) Weezem invite tous les solos à se rencontrer et se faire de nouveaux amis le 14 février prochain en plein coeur de Paris. Comme chaque année, la Saint Valentin va permettre à tous les couples de se déclarer leur amour ou raviver leur flamme en partageant de fabuleux moments complices. Cette fête très populaire fait l’objet d’un grand battage médiatique et les couples font l’objet d’une incroyable attention ce jour là… … ce qui renforce indirectement le sentiment d’isolement et de solitude de tous ceux et celles qui n’ont pas trouvé l’âme soeur. Pour permettre aux solos Parisiens et Franciliens de trouver des partenaires pour faire du sport, des sorties culturelles ou des activités de loisirs, Weezem organise le 14 février prochain en plein cœur de Paris la 2e édition de la Saint Weezem, la fête de tous les amis. Si vous avez envie d’élargir votre cercle d’amis et trouver de nouveaux partenaires de sorties, cette événement sera l’occasion pour vous de rejoindre une communauté d’amis en cours de constitution… et de faire la fête car il n’y a pas de raison que la fête soit réservée le 14 février uniquement aux seuls couples. Sur place, des animations seront proposées pour que les solos puissent s’amuser et rencontrer des partenaires de sport ou loisirs : vous pourrez vous inscrire à un tournoi de pétanque et un tournoi de ping-pong en double dont votre coéquipier sera tiré au sort afin de favoriser les rencontres. Par ailleurs des listes de participants seront dressées selon différents centres d’intérêts (sports, musées, théâtre, expo, rando, concert, voyage, etc.) et affichées sur place afin que vous puissiez retrouver et faire connaissance lors de la soirée avec vos futurs partenaires de sorties. Tu es réservé(e) et tu hésites encore pour venir ? N’hésite pas, un animateur sera sur place pour t’accueillir et te présenter à tous les autres participants qui comme toi viendront pour la première fois à une sortie Weezem. L’entrée est gratuite sur inscription obligatoire préalable en envoyant un email à contact@weezem.com (nombre de places limité). Attention, nombre de places limitées, premiers arrivés, premiers inscrits. Viens comme tu es, aucune sélection sur l’âge, le sexe ou tout autre critère n’est autorisé sur Weezem. Une seule condition pour s’inscrire : partager les valeurs d’ouverture, bienveillance et inclusion promues par Weezem. Bar des Halles 71 rue Saint-Honoré 75001 Paris Contact : https://www.weezem.com/ contact@weezem.com https://www.facebook.com/go.weezem https://www.facebook.com/go.weezem

Weezem Saint Valentin à Paris entre amis

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bar des Halles Adresse 71 rue Saint-Honoré Ville Paris lieuville Bar des Halles Paris Departement Paris

Bar des Halles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Que faire à la Saint Valentin quand on est solo ? Bar des Halles 2023-02-14 was last modified: by Que faire à la Saint Valentin quand on est solo ? Bar des Halles Bar des Halles 14 février 2023 Bar des Halles Paris Paris

Paris Paris