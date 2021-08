Que du bonheur – LES RIAS 2021 Moëlan-sur-Mer, 27 août 2021, Moëlan-sur-Mer.

Que du bonheur – LES RIAS 2021 2021-08-27 19:03:00 – 2021-08-27 20:03:00 Cour de l’école de l’Immaculée Conceptio 14 Rue de Braspart

Moëlan-sur-Mer Finistère Moëlan-sur-Mer

Pierre Bonnaud

Rennes (35) – Seul en scène théâtral – 60 min

(Création 2021) – jauge : 300 personnes

À PARTIR DE 12 ANS

Fred, comédien, arrive sur scène partagé entre la joie et l’appréhension : il est amoureux ! Et cela bouscule tout, son mariage, sa famille… De fil en aiguille, il va incarner différents membres de son entourage, chacun ayant une réaction propre à la situation. Cela va l’amener à revisiter son histoire, à faire des choix et à s’interroger sur la question du bonheur.

Un spectacle où chacun peut se reconnaître, ou reconnaître un proche, et qui nous invite avec humour à nous interroger sur ce qu’on s’autorise, ou pas.

Spectacle accompagné par Le Fourneau

Handicap Moteur – Parking PMR

