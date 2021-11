Que du bonheur avec vos capteurs théâtre de la Maison d’Elsa, 14 décembre 2021, Jarny.

théâtre de la Maison d’Elsa, le mardi 14 décembre à 20:30

Théâtre | Magie Compagnie le Phalène Mise en scène **Cédric Orain** Interprétation **Thierry Collet** Assistanat à la création et interprétation **Marc Rigaud** C’est l’histoire d’un magicien qui se rend compte qu’aujourd’hui les machines font son métier mieux que lui, les algorithmes sont plus rapides que son cerveau pour retrouver les cartes choisies, les logiciels sont plus exacts que son intuition pour lire dans les pensées des spectateurs et il y a même des magiciens morts qui ont le pouvoir de continuer à faire de la magie grâce aux ordinateurs et aux réseaux sociaux. Alors que faire ? Résister ou pactiser ? Que du bonheur avec vos capteurs est programmé par l’Université de Lorraine et Science & You en partenariat avec la compagnie du Jarnisy. + d’infos >> [https://jarnisy.com/que-du-bonheur-avec-vos-capteurs/](https://jarnisy.com/que-du-bonheur-avec-vos-capteurs/) Réservation : [[com@jarnisy.com](mailto:com@jarnisy.com)](mailto:com@jarnisy.com) | 03 82 33 28 67

Entrée libre

Que du bonheur (avec vos capteurs) est un spectacle de magie interactif qui nous plonge dans un monde où l’humain et le numérique commencent à fusionner.

théâtre de la Maison d’Elsa 54800 Jarny Jarny Meurthe-et-Moselle



2021-12-14T20:30:00 2021-12-14T22:00:00