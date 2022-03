QUE DU BONHEUR (AVEC VOS CAPTEURS) Le Mans, 29 mars 2022, Le Mans.

QUE DU BONHEUR (AVEC VOS CAPTEURS) Eve, Scène Universitaire 18 Avenue René Laënnec Le Mans

2022-03-29 – 2022-03-29 Eve, Scène Universitaire 18 Avenue René Laënnec

Le Mans Sarthe

Que du bonheur (avec vos capteurs) est un spectacle de magie interactif qui nous plonge dans un monde où l’humain et le numérique commencent à fusionner. C’est l’histoire d’un magicien qui se rend compte qu’aujourd’hui les machines font son métier mieux que lui, les algorithmes sont plus rapides que son cerveau pour retrouver les cartes choisies, les logiciels sont plus exacts que son intuition pour lire dans les pensées des spectateurs, et il y a même des magiciens morts qui ont le pouvoir de continuer à faire de la magie grâce aux ordinateurs et aux réseaux sociaux. Alors que faire ? Résister ou pactiser ?

http://www.lephalene.com/

[Compagnie Le Phalène]

Conception et interprétation : Thierry Collet

Mise en scène : Cédric Orain

Durée: 1h

billetterie-eve@univ-lemans.fr

Que du bonheur (avec vos capteurs) est un spectacle de magie interactif qui nous plonge dans un monde où l’humain et le numérique commencent à fusionner. C’est l’histoire d’un magicien qui se rend compte qu’aujourd’hui les machines font son métier mieux que lui, les algorithmes sont plus rapides que son cerveau pour retrouver les cartes choisies, les logiciels sont plus exacts que son intuition pour lire dans les pensées des spectateurs, et il y a même des magiciens morts qui ont le pouvoir de continuer à faire de la magie grâce aux ordinateurs et aux réseaux sociaux. Alors que faire ? Résister ou pactiser ?

http://www.lephalene.com/

[Compagnie Le Phalène]

Conception et interprétation : Thierry Collet

Mise en scène : Cédric Orain

Durée: 1h

Eve, Scène Universitaire 18 Avenue René Laënnec Le Mans

dernière mise à jour : 2022-03-02 par