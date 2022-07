Que du bonheur (avec vos capteurs), 22 novembre 2022, .

Que du bonheur (avec vos capteurs)



2022-11-22 – 2022-11-26

10 23 L’avenir de l’homme est-il intrinsèquement lié aux biotechnologies, au transhumanisme, à la réalité augmentée ? Les machines ne sont-elles pas plus

magiques que les magiciens ?



Dans ce troublant spectacle, le célèbre mentaliste renouvelle les codes de sa discipline à partir d’objets connectés et d’applications. Pendant une heure, le public est mené par le bout du nez et on croit plonger dans un épisode de Black Mirror lorsqu’un spectateur, dont le visage a été scanné, ressent les sensations physiques de son double numérique.



Dans le prolongement de son précédent spectacle, Je clique donc je suis, qui alertait sur le traitement des données personnelles, Thierry Collet interroge, à travers ses fragilités et ses questionnements sur son art, le public sur ses croyances et son rapport au monde.



Conception et interprétation : Thierry Collet

Metteur en scène : Cédric Orain

Assistant magicien : Marc Rigaud en alternance avec Frédéric Lambierge

Dans ce spectacle de magie 3.0, Thierry Collet questionne ces nouveaux endroits de l’impossible et de l’utopie qui nous fascinent autant qu’ils nous effraient.

https://www.lestheatres.net/fr/a/3675-que-du-bonheur-avec-vos-capteurs

dernière mise à jour : 2022-07-08 par