Gratuit : oui Sur inscription sur place ou par téléphone au 02 40 04 05 37 Apéro-rencontre.Top chef, AMAP, végétarisme ou cantines bio, l’alimentation est au cœur de nos préoccupations. Elle est le reflet d’un ordre social, économique et culturel, qui mérite d’être discuté et a récemment fait l’objet de débats dans la campagne électorale pour l’élection présidentielle. Quel rôle joue l’alimentation dans l’élaboration de notre identité et de notre rapport au monde ? Comment préserver un lien “authentique” aux aliments dans un domaine où les logiques industrielles prévalent ? L’écrivaine Ryoko Sekiguchi, la journaliste Zazie Tavitian, et la maraîchère Hélène Reglain tenteront de décortiquer les liens entre ce que nous mangeons et ce que nous sommes. Public : adulte et adolescent. Dans le cadre du Festival UP ! (1er au 8 avril 2022) Médiathèque-Espace Diderot adresse1} Château de Rezé Rezé 44400

