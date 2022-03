Que disent vraiment nos émotions ? Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’évènement: Albi

Médiathèque Pierre-Amalric, le samedi 25 juin à 14:30

Vous êtes-vous déjà posé l’une ou l’autre de ces questions : « Que serait la vie sans émotion ? », « Faut-il ou pas les exprimer ? » Les émotions sont un aspect de notre personnalité qui joue un rôle essentiel dans notre vie. Elles nous permettent de nous adapter à l’environnement. Elles sont un vecteur d’informations à condition de savoir écouter ce qu’elles veulent nous dire. Deux ateliers vous sont proposés pour aller à la découverte de ce terrain émotionnel si peu connu, associant apports de connaissances sur le sujet et animation participative (chaque atelier peut être suivi indépendamment l’un de l’autre). • **11/06** : Savoir identifier les émotions de base, rôle. Comprendre, exprimer ses émotions, faire du lien entre corps et émotions. • **25/06** : Gestion des émotions : exprimer ses émotions à l’autre, trouver ses ressources, réguler ses émotions. _Adultes / adolescents._

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Atelier coaching – développement personnel animé par Maryse Ballestrin, psychologue spécialisée en thérapies comportementales et cognitives Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi Tarn

