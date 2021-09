Bègles Station d'épuration Clos de Hilde Bègles, Gironde Que deviennent les eaux usées ? Station d’épuration Clos de Hilde Bègles Catégories d’évènement: Bègles

### Comment gère t’on les eaux usées et les eaux pluviales, dans une agglomération de la taille de Bordeaux ? Que devient l’eau après son passage par votre maison ? Comment les eaux usées sont-elles nettoyées avant de rejoindre le milieu naturel ? Autant de questions qui trouveront leurs réponses lors de la visite de la station d’épuration Clos de Hilde.

Gratuit. Réservation obligatoire.

Comment gère t'on les eaux usées et les eaux pluviales, dans une agglomération de la taille de Bordeaux ? Station d'épuration Clos de Hilde Rue Louis Blériot, 33130 Bègles

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:45:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:15:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:45:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:45:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:15:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:45:00

