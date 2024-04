QUE D’ESPOIR ! Pierre-la-Treiche, samedi 13 avril 2024.

QUE D’ESPOIR ! Pierre-la-Treiche Meurthe-et-Moselle

Samedi

Spectacle à partir de 12 ans

Ils sont 12 sur scène à se donner le change…. venez découvrir la nouvelle création du groupe amateur

Que d’espoir ! est une succession de courtes scènes et de chansons qui nous emportent dans le tourbillon de la vie. Les textes, qui se moquent tous des travers de la nature humaine, sont souvent d’un humour noir et grinçant. L’écriture est jubilatoire et atteint une force et un humour rares.

Vous y verrez entre autres une femme coupée en deux, un amoureux transi, une vendeuse de hot dogs et son client farfelu, 4 touristes en goguette, une cliente d’hôtel un rien exigeante, un ministre en chair et surtout en os, des gens biens, des gens moins bien, un chapeau extraordinaire, un général sur un champ de bataille et la création du monde, rien que cela !

Pour la première fois en 32 ans, nous avons mêmes, aidés par Etienne Guillot, composé les musiques des chansons écrites par Levin.Tout public

8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13 22:30:00

Pierre-la-Treiche 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

L’événement QUE D’ESPOIR ! Pierre-la-Treiche a été mis à jour le 2024-04-09 par MT TERRES TOULOISES