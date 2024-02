« Que d’erreurs ! Les imprévus qui façonnent un projet » Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges Limoges, mardi 6 février 2024.

« Que d’erreurs ! Les imprévus qui façonnent un projet » « N’abandonnez jamais votre droit à l’erreur, car vous perdriez la capacité d’apprendre des choses nouvelles et d’avancer dans la vie. » David Burne Mardi 6 février, 18h00 Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges

Au fil d’une passionnante activité de scénographe, les sorties de route de Mitia Claisse ont été fréquentes. Elles ont pu être douloureuses, comiques, déconcertantes ou décisives.

Elles sont survenues de son propre fait ou à cause d’un tiers, mais elles ont dans son cheminement toujours porté les germes d’une meilleure compréhension du monde, des êtres, et des projets.

En résumé, les erreurs l’ont fait progresser autant que les événements qu’il considère comme des réussites.

Partant de ce constat, Mitia Claisse présentera ses réalisations et sa vision de la scénographie en s’appuyant sur ces imprévus et leurs conséquences.

Mitia Claisse est diplômé de l’ESAG, cofondateur de « L’agence Klapisch Claisse » en 2001, de la Sarl Les Maisons de Lagathe en 2020 et de l’association La Broussaille en 2021.

L’agence qu’il a codirigée pendant 20 ans a signé la scénographie d’expositions permanentes ou temporaires dans différents musées français ou étrangers (le Musée des Confluences, le Musée de la Fédération Française de Tennis, Le Musée de l’Armée, le Musée de la libération de Paris, La Palais de la Découverte, Le Musée de la Mine de Khouribga, Le Pass en Belgique,…).

Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges 19 avenue Martin Luther King 87000 LIMOGES Limoges 87000 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

