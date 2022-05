Qué bolero o en tiempos de inseguridad nacional Aix-en-Provence, 3 mai 2022, Aix-en-Provence.

10 23 Qué bolero o en tiempos de inseguridad nacional est une création hybride, entre danse et performance. Le Boléro de Maurice Ravel en est le terrain de jeu symbolique pour produire des formes de déterritorialisation. Immigrés cubains, Ricardo Sarmiento, Luis Carricaburu et Lazaro Benitez cherchent à mettre en crise le concept d’intégration sociale en jouant sur l’absurde. Pour mieux remettre en question les mécanismes du colonialisme moderne et les relations dictées par une position de pouvoir. Un projet collaboratif, une aventure politique et créative par ce jeune collectif d’« artivistes ».

“Qué bolero o en tiempos de inseguridad nacional”, un projet qui transgresse les notions traditionnelles d’identité, de territoire, d’exil, de paysage. Une création de Colectivo Malasangre à voir au Pavillon Noir

