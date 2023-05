Qudus Onikeku: Out of this World Centre Pompidou, 8 juin 2023, Paris.

Spectacle du chorégraphe Qudus Onikeku dans le cadre de l’événement Moviment du Centre Pompidou.

Dans la culture des Yorubas au Nigeria, le monde est constitué de deux réalités distinctes : le monde visible des vivants et la réalité invisible (orun) des ancêtres et des morts. Plus qu’un spectacle Out of This World est une installation activée par l’omniprésence de l’autre monde.

Le chorégraphe et curateur Qudus Onikeku a imaginé ce dialogue entre invisible et visible par un dispositif de 16 Totems-oracles/haut-parleurs qui offrent l’accès à des histoires orales et des archives sonores, suscitant la participation du public. L’artiste s’empare de ces matériaux sonores, à la jointure d’un espace artistique et social, pour réaliser une performance qui mêle la musique, la danse et la rencontre avec le public. Out of This World s’inscrit dans le cadre de Moviment du Centre Pompidou, dans une galerie 3 ouverte sur la ville : un plateau pluridisciplinaire en constante métamorphose où cohabiteront les œuvres de la collection, les rencontres, les projections, les ateliers, les spectacles et les performances.

Création 2023

Une œuvre produite et réalisée dans le cadre du programme de soutien à la création artistique Mondes nouveaux.

Qudus Onikeku conception, mise en scène, et performance

Varna Marianne Nielsen Olatunde Obajeun Dinesh Pandit Asmaa Hamzaoui musiciens en live

Charles Amblard Fernando Velázquez Olatunde Obajeun artistes sonores

Qudus Onikeku mise en espace en collaboration avec Adèle Hamelin, Mathilde Coudière-Kayadjanian, Inès Forgues, Michel Abdallah, Alma Bousquet

Olayinka Oladosu (Osha) sculpteur

Jubril Olambiwonnu, Jamaal Fashola, Temitayo Giwa développeurs du logiciel Oraqu

Pierre Carré réalisation informatique musicale Ircam

Yann Bouloiseau diffusion sonore Ircam

