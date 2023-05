Qubibi Solo Show Galerie Data, 26 avril 2023, Paris.

Du mercredi 26 avril 2023 au samedi 17 juin 2023 :

vendredi, samedi

de 14h00 à 20h00

mercredi, jeudi

de 14h00 à 16h00

.Tout public. gratuit

Exposition d’art génératif du renommé artiste Japonais, Kazumasa Teshigawara

La Galerie Data présente le solo show de qubibi, qui se déroulera en deux parties du 26 avril au 17 juin 2023. L’exposition présente une sélection de ses œuvres, y compris des œuvres inédites, vendues sous forme de NFT à éditions multiples, ainsi que des pièces physiques uniques.

qubibi est un projet de Kazumasa Teshigawara axé sur l’art digital et génératif.

Depuis plus d’une décennie, il explore les différentes expressions d’un algorithme unique, un tissage numérique qu’il déploie sur différents supports, en images fixes ou animées.

Kazumasa Teshigawara est un artiste né à Tokyo en 1977. Il poursuit une recherche artistique à travers la programmation, sous diverses formes : œuvres numériques et interactives, installations, performances audiovisuelles en live.

Qubibi jouit d’une réputation importante dans la communauté NFT, dans laquelle il est suivi par de nombreux collectionneurs. Il participe régulièrement à des événements et des expositions en collaboration avec des membres du marché NFT, tels que Verse, Vertical Crypto Art, ou la NFT POSITIONS Berlin Art Fair.

Galerie Data 26, boulevard Jules Ferry 75011 Paris

Contact : https://www.galeriedata.com/ contact@galeriedata.com https://www.facebook.com/DataGalerie https://www.facebook.com/DataGalerie

Kazumasa Teshigawara, qubibi