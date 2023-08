14 ème édition des « Fermes de Noël » Quatzenheim, 9 décembre 2023, Quatzenheim.

Quatzenheim,Bas-Rhin

Les fermes ouvrent leurs portes pour vous emmener vers la magie de Noël : art et artisanat, nombreuses animations musicales et restauration.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 22:00:00. 0 EUR.

Quatzenheim 67117 Bas-Rhin Grand Est



The farms open their doors to take you to the magic of Christmas: arts and crafts, many musical events and catering

Las granjas abren sus puertas para llevarle a la magia de la Navidad: artesanía, numerosos eventos musicales y catering

Die Bauernhöfe öffnen ihre Türen, um Sie in den Weihnachtszauber zu entführen: Kunst und Kunsthandwerk, zahlreiche musikalische Darbietungen und Essen und Trinken

