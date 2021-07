Saint-Michel-de-Chaillol Saint-Michel-de-Chaillol Hautes-Alpes, Saint-Michel-de-Chaillol Quatuors Béla & Sine Qua Non Saint-Michel-de-Chaillol Saint-Michel-de-Chaillol Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Saint-Michel-de-Chaillol

Quatuors Béla & Sine Qua Non Saint-Michel-de-Chaillol, 12 août 2021-12 août 2021, Saint-Michel-de-Chaillol. Quatuors Béla & Sine Qua Non 2021-08-12 21:00:00 21:00:00 – 2021-08-12

Saint-Michel-de-Chaillol Hautes-Alpes EUR Il fallait au moins le talent et l’énergie conjugués des quatuors Sine Qua Non et Béla pour clore l’édition 2021 du Festival de Chaillol ! dernière mise à jour : 2021-06-09 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Saint-Michel-de-Chaillol Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Michel-de-Chaillol Adresse Ville Saint-Michel-de-Chaillol lieuville 44.67124#6.17137