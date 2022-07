Quatuor Zahir, 14 janvier 2023, .

Quatuor Zahir



2023-01-14 19:00:00 19:00:00 – 2023-01-14

12 25 À l’image du héros romanesque du Zahir de Paulo Coelho qui part en quête d’un idéal romantique, ces quatre saxophonistes ont à coeur de faire évoluer le genre du quatuor.

Que ce soit en interprétant le répertoire original ou en collaborant avec de nombreux artistes.



« Ce quatuor de saxophones écarte tous ses concurrents par son audace, la liberté du geste, une virtuosité naturelle et souple, sa ligne artistique, ses lumineux engagements…

La couleur et la sonorité ronde et envoûtante subjuguent.

Superbe complicité sonore du début à la fin. » Classique News.



Programme :

Debussy | Stravinsky | Glazounov | Michat | Borodine



Les Soirées Musicales du Pharo

Une proposition Marseille Concerts, en partenariat avec Le Palais du Pharo et la Ville de Marseille.

[Durée 1h30 avec entracte – Salle La Major]

Pour le cinquième concert de notre seconde saison de musique de chambre au Palais du Pharo, nous avons le plaisir d’inviter le jeune et audacieux Quatuor Zahir.

À l’image du héros romanesque du Zahir de Paulo Coelho qui part en quête d’un idéal romantique, ces quatre saxophonistes ont à coeur de faire évoluer le genre du quatuor.

Que ce soit en interprétant le répertoire original ou en collaborant avec de nombreux artistes.



« Ce quatuor de saxophones écarte tous ses concurrents par son audace, la liberté du geste, une virtuosité naturelle et souple, sa ligne artistique, ses lumineux engagements…

La couleur et la sonorité ronde et envoûtante subjuguent.

Superbe complicité sonore du début à la fin. » Classique News.



Programme :

Debussy | Stravinsky | Glazounov | Michat | Borodine



Les Soirées Musicales du Pharo

Une proposition Marseille Concerts, en partenariat avec Le Palais du Pharo et la Ville de Marseille.

[Durée 1h30 avec entracte – Salle La Major]

dernière mise à jour : 2022-07-07 par