Grand Théâtre d’Angers, le mercredi 22 septembre à 20:00

Beethoven Quatuor op. 95 Mahler Quatuor avec piano* Glass Quatuor n° 2 Mendelssohn Quatuor en fa mineur op. 80 Né à l’époque de Haydn et de Mozart, le Quatuor à cordes représente la quintessence de la musique occidentale et le Quatuor Yako en explore les métamorphoses romantiques et modernes. Le romantisme est ici représenté sur toute sa durée, en partant du quatuor le plus court de Beethoven, en passant par un quatuor particulièrement passionné de Mendelssohn et une œuvre insolite : le premier mouvement d’un quatuor avec piano de Mahler finalement abandonné, seule pièce de musique de chambre instrumentale survivante de ce compositeur. Mais la modernité n’est pas oubliée : Philip Glass, l’un des plus grands représentants de l’école américaine moderne, propose une œuvre aux couleurs hypnotiques, conçue pour accompagner une pièce de Beckett. *Un élèves pianiste du CRR est invité à participer à l’interprétation du Quatuor de Mendelssohn.

Tarifs Plein tarif 28€ – 20€ – 16€ Tarif réduit 26€ – 18€ – 14€ Tarif moins de 25 ans : 3€ une heure avant le concert.

Le Quatuor Yako explore les métamorphoses romantiques et modernes des oeuvres pour quatuor de Mozart à nos jours. Grand Théâtre d’Angers Place du Ralliement 49100 Angers Angers Maine-et-Loire

2021-09-22T20:00:00 2021-09-22T22:00:00

Lieu Grand Théâtre d'Angers Adresse Place du Ralliement 49100 Angers Ville Angers