Quatuor Voce : Poétiques de l’instant II : Ravel / Mantovani Auditorium de l’Opéra Bastille, 4 juin 2023, Paris.

Le dimanche 04 juin 2023

de 17h00 à 18h30

.Tout public. payant

Tarifs: 25€ tarif plein/ 15€ tarif réduit* / gratuit – 18 ans

* bénéficiaires des minima sociaux, demandeurs d’emploi

Concert de sortie du nouveau disque du Quatuor Voce : Poétiques de l’instant II : Ravel / Mantovani (Alpha Classics)

Le 4 juin, les Voce fêteront à l’Amphithéâtre Bastille la sortie du deuxième volet de Poétiques de l’Instant, un projet au long cours qui met en résonance deux pièces incontournables de la littérature pour quatuor à cordes avec d’autres timbres, des transcriptions inédites et des créations. Après Debussy / Balmer qui a reçu les honneurs de la critique l’an dernier, c’est au tour de l’œuvre de Ravel d’être mise en lumière. Le cinquième quatuor de Bruno Mantovani, canon parfait se développant autour d’une note-clé du Quatuor de Ravel, y fera un écho contemporain et personnel. Les sonorités magnifiques de l’Introduction et Allegro ont inspiré le talentueux harpiste Emmanuel Ceysson pour une transcription de chambre inédite de la célèbre suite Ma Mère l’Oye. La flûtiste Juliette Hurel et le clarinettiste Rémi Delangle se joindront à l’ensemble pour ces deux joyeux septuors.

Programme :

Ravel, Ma mère l’Oye (arrangement d’Emmanuel Ceysson)

Ravel, quatuor

pause –

Mantovani, quatuor n°5

Ravel, introduction et allegro



Quatuor Voce, quatuor à cordes

Juliette Hurel, flûte

Emmanuel Ceysson, harpe

Rémi Delangle, clarinette

Auditorium de l’Opéra Bastille Pl. de la Bastille 75012 Paris

Contact : https://www.quatuorvoce.com admin@quatuorvoce.com

