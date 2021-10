Quatuor Voce Périgueux, 10 mai 2022, Périgueux.

Quatuor Voce 2022-05-10 20:30:00 – 2022-05-10 Théâtre de l’Odyssé Esplanade Robert Badinter

Périgueux Dordogne

Mardi 10 mai

Sarah Dayan, violon

Cécile Roubin, violon

Guillaume Becker, alto

Lydia Shelley, violoncelle

Les Voce cultivent leur idée du quatuor à cordes, polymorphe et aventureux. Lauréats de nombreux concours internationaux, ils parcourent les routes du monde entier, d’Helsinki au Caire et de Tokyo à Bogota. avec eux, découvrez « Poétiques de l’Instant », un nouveau projet composé de deux enregistrements consacrés à la musique française et à la création (Debussy, Ravel, Bruno Mantovani, Yves Balmer).

