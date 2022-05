Quatuor Voce & Marina Viotti Salle Franz-Liszt – Conservatoire de musique de Genève Genève Catégories d’évènement: District de Lavaux-Oron

Salle Franz-Liszt – Conservatoire de musique de Genève, le lundi 2 mai à 19:30

Le Quatuor Voce accueille Marina Viotti, Mezzo-soprano et les étudiants de la HEM pour interpréter des oeuvres contemporaines de Yves Balmer et Claude Debussy.

Entrée libre

Le Quatuor Voce accueille Marina Viotti, Mezzo-soprano et les étudiants de la HEM pour interpréter des oeuvres contemporaines.

2022-05-02T19:30:00 2022-05-02T21:00:00

