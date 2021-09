Quatuor Van Kuijk Chapelle du Méjan, 21 novembre 2021, Arles.

Quatuor Van Kuijk

Chapelle du Méjan, le dimanche 21 novembre à 15:00

Journée Quatuors **Quatuor Van Kuijk** Ludwig van Beethoven : _Quatuor op. 18 n° 6_ Gabriel Fauré : _Quatuor_ Félix Mendelssohn : _Quatuor op. 80_ Le Quatuor Van Kuijk conclut en apothéose son intégrale des quatuors de Felix Mendelssohn avec La Belle Saison. Cette série s’achève sur un sixième et dernier opus poignant, écrit quelques semaines après le décès de Fanny, la chère soeur du compositeur. La tonalité même de fa mineur (“f” selon la notation allemande), ses couleurs sombres, les trémolos frissonnants qui ouvrent l’œuvre, le bouleversant chant sans paroles de l’Adagio ne laissent aucun doute : nous sommes bien ici devant un requiem à Fanny. Le décès prématuré de Felix, quelques mois à peine après sa sœur aînée, achèvera de transformer le Quatuor op. 80 en œuvre testamentaire, tournée vers un autre monde. Près d’un siècle plus tard, la seule incursion de Gabriel Fauré dans le genre du quatuor à cordes aura lieu dans des circonstances comparables : c’est à la fin de sa vie que le célèbre maître français, handicapé par une surdité de plus en plus prononcée, se décide à écrire son Quatuor op. 121 dont l’Andante a des allures de chant du cygne. Désireux d’inscrire Mendelssohn dans l’histoire globale du quatuor à cordes, les Van Kuijk proposent de remonter le temps vers l’un des pères fondateurs du genre – Beethoven, dont le Quatuor op. 18 n° 6, avec son final intitulé “La Malinconia” (la mélancolie), semble annoncer la tragédie mendelssohnienne… __________________________ Coproduction La Belle Saison Le Ministère de la Culture – Direction Générale de la Création Artistique – et la Fondation Daniel et Nina Carasso soutiennent le programme d’éducation artistique et culturelle de La Belle Saison. Mécénat Musical Société Générale est le mécène principal de La Belle Saison. La Fondation d’entreprise Safran pour la musique soutient La Belle Saison dans l’accompagnement des jeunes talents. La Sacem, la Spedidam et l’Adami soutiennent l’activité et les projets de de La Belle Saison.

22/8€

Chapelle du Méjan Place Nina-Berberova 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



