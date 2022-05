Quatuor Toumanian Mek Le 360 Paris Music Factory, 21 septembre 2022, Paris.

Quatuor Toumanian Mek

Le 360 Paris Music Factory, le mercredi 21 septembre à 20:30

**Le 360 Paris Music Factory** a pour ambition de favoriser la rencontre des altérités culturelles, ainsi nous sommes heureux de vous présenter notre premier cycle de concerts des **Musiques Classiques du Monde**. Tout au long de l’année, un répertoire extraordinairement vaste, alliant sur scène des artistes incroyables des quatre coins du monde en petite formation de chambre, est à découvrir dans ce lieu populaire pour la culture. DISTRIBUTION David HAROUTUNIAN · violon Clara JASZCZYSZYN · violon Etienne TAVITIAN · alto Jennifer HARDY · violoncelle L’Arménie sera à l’honneur en ce jour de fête nationale. L’ensemble Toumanian Mek a pour objectif la promotion de la musique arménienne et plus particulièrement le répertoire du quatuor à cordes, encore trop peu connu en Occident. Son nom fait référence à un des plus grands écrivains arméniens, Hovhannnes Toumanian. Composé de chambristes réputés, l’ensemble a concocté son répertoire en puisant dans les origines de la musique folklorique arménienne, et dans les arrangements de pièces plus connues de Khatchatourian. N’étant pas tous d’origine arménienne, les musiciens du groupe ont apporté de part leur diversité, une nouvelle approche et une vision plus fraîche de cette musique.

L’Arménie à l’honneur

Le 360 Paris Music Factory 32 Rue Myrha, 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-21T20:30:00 2022-09-21T22:00:00