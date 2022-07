Quatuor Tchalik, 4 février 2023, .

15 30 Le Quatuor Tchalik est constitué de quatre frères et soeurs.

En février 2018, il a remporté le Premier Prix lors du Concours Mozart de Salzbourg, le jury lui décernant également le Prix Spécial pour la meilleure interprétation d’un quatuor de Mozart.



Le Quatuor Tchalik est régulièrement invité à se produire sur des scènes prestigieuses telles que le Théâtre des Champs Elysées, la Philharmonie de Paris, le Concertgebouw d’Amsterdam ou le Mozarteum de Salzbourg.

Il a enregistré trois albums consacrés à Thierry Escaich, Reynaldo Hahn et Saint-Saëns qui ont reçu deux Choc de Classica, un fff de Télérama et une Clef du mois ResMusica.



Une belle soirée en perspective !



Programme :

Haydn | Tishchenko | Dvorak



Les Soirées Musicales du Pharo

Une proposition Marseille Concerts, en partenariat avec Le Palais du Pharo et la Ville de Marseille.

[Durée 1h30 avec entracte – Salle La Major]

Pour le sixième concert de notre seconde saison de musique de chambre au Palais du Pharo, nous avons le plaisir d’inviter le jeune et déjà renommé Quatuor Tchalik.

