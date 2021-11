Arles Théâtre d'Arles Arles, Bouches-du-Rhône Quatuor « Tango » Théâtre d’Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Formation composée de Natalie Forthomme professeur de violoncelle au conservatoire de musique du Pays d’Arles, Catherine Forthomme pianiste au conservatoire d’Avignon, Yardani Torres Maiani violoniste artiste créateur et de Georges Minassian enseignant de flûte traversière au conservatoire de musique du Pays d’Arles. Le programme sera axé essentiellement sur des pièces d’**Astor Piazzolla**.

Entrée libre

Concert du conservatoire de musique du Pays d'Arles sur un répertoire de tango, axé essentiellement sur des pièces d'Astor Piazzolla. Théâtre d'Arles 34 boulevard Georges Clemenceau 13200 Arles

18 décembre 2021, 17:00-18:30

