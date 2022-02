QUATUOR QUATRÂME Bédarieux, 9 avril 2022, Bédarieux.

QUATUOR QUATRÂME Bédarieux

2022-04-09 – 2022-04-09

Bédarieux Hérault Bédarieux

15 15 EUR Le quatuor QUATRÂMES de l’Opéra Orchestre national de Montpellier, vous propose un concert classique

samedi 9 avril 2022 à 21h à la salle de la Tuilerie à Bédarieux

Le quatuor à cordes est l’une des formations les plus abouties en musique de chambre. Moins anonymes que les musiciens d’orchestre, les membres du quatuor jouent néanmoins « en équipe », quoique sans chef. Il en résulte une alchimie très particulière.

Les plus grands compositeurs, depuis l’époque classique jusqu’à l’ère contemporaine, ont écrit pour cette formation. En conséquence, son répertoire est le répertoire le plus vaste de la musique de chambre, ce qui en fait aussi l’un des plus intéressants…

C’est ce que vont vous démontrer les musiciens du Quatuor Quatrâmes, de l’Orchestre national de Montpellier, en partageant avec vous la passion et l’amour qu’ils ont pour la musique.

Programme :

Jean-Sébastien Bach : Aria

Wolfgang Amadeus Mozart : Petite musique de nuit

Johann Pachelbel : Canon

Erik Satie : Gymnopédie n°1

Maurice Ravel : Menuet

Claude Debussy : Golliwog’s cake-walk

Georges Bizet : Ouverture « Carmen »

Franz Lehár : extrait « La Veuve Joyeuse » air de Vilja

Léo Delibes : Duo des Fleurs « Lakmé »

Georges Bizet – Habanera : « Carmen »

La Tuilerie, Avenue des Justes parmi les Nations

Tout public

Durée : 1h10

Tarifs :

plein 15 €

réduit 10 €

jeune public 7 €

Renseignements et réservations : 04 67 95 48 27

Le quatuor à cordes est l’une des formations les plus abouties en musique de chambre. Moins anonymes que les musiciens d’orchestre, les membres du quatuor jouent néanmoins « en équipe », quoique sans chef. Il en résulte une alchimie très particulière.

C’est ce que vont vous démontrer les musiciens du Quatuor Quatrâmes, en partageant avec vous la passion et l’amour qu’ils ont pour la musique.

+33 4 67 95 48 27

Bédarieux

dernière mise à jour : 2022-01-21 par OT DU GRAND ORB