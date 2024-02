Quatuor Psophos Conservatoire Darius Milhaud musique, danse et art dramatique Aix-en-Provence, jeudi 4 avril 2024.

Quatuor Psophos Conservatoire Darius Milhaud musique, danse et art dramatique Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Portant en étendard le mot grec psophos désignant la matière sonore brute, façonnée par leurs instruments, le quatuor a rapidement acquis une notoriété européenne grâce à la qualité exceptionnelle et à l’éclectisme de leurs enregistrements.

Aussi à l’aise avec Ravel que Haydn, Mendelssohn et Dutilleux, les quatre musiciens ont bâti un programme à la hauteur de leurs penchants variés. Ils associent l’une des plus émouvantes pièces de musique de chambre jamais écrite, le quatuor La Jeune Fille et la Mort de Schubert, et le Quatuor à cordes n° 11 de Nicolas Bacri. 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 18:00:00

fin : 2024-04-04

Conservatoire Darius Milhaud musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

