Qualifié par le Times de « l’une des meilleures formations àcordes d’Europe », le quatuor Psophos est, selon l’étymologie grecque de son nom, un véritable événement sonore, l’origine même du son.

Formé en 1997 et fort de ses nombreux prix internationaux, il poursuit sa carrière en multipliant les enregistrements, les collaborations artistiques et les concerts dans de grandes salles (Concertgebouw d’Amsterdam, Wigmore Hall de Londres) aux côtés de solistes renommés, parmi lesquels : Renaud et Gautier Capuçon, Nicholas Angelich, Bertrand Chamayou…

Retrouvez cet ensemble à cordes, avec leur nouveau projet autour de l’op.54 de Joseph Haydn, dont l’album a été enregistré sur instrument.

Distribution

Violon : Mathilde Borsarello Herrmann

Violon : Bleuenn Le Maitre

Alto : Cécile Grassi

Violoncelle : Guillaume Martiné

PROGRAMME

Franz Joseph Haydn (1732 – 1809)

Les Trois Quatuors à Cordes «tost i», Op.54 (1788)

