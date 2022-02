Quatuor pour la fin du Temps – Olivier Messiaen Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Quatuor pour la fin du Temps – Olivier Messiaen Aix-en-Provence, 11 avril 2022, Aix-en-Provence. Quatuor pour la fin du Temps – Olivier Messiaen Site – Mémorial du Camp des Milles 40 Chemin De la Badesse Aix-en-Provence

2022-04-11 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-11 Site – Mémorial du Camp des Milles 40 Chemin De la Badesse

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 11 36 Dans cet émouvant lieu de mémoire, aucune autre œuvre que le Quatuor pour la fin du Temps d’Olivier Messiaen ne saurait incarner le sursaut d’espoir d’un homme au bord de l’abîme, guidé par une profonde ferveur spirituelle. Écrite dans un camp de prisonniers silésien à l’hiver 1941, cette vaste fresque fut créée par ses camarades de captivité jouant alors sur des instruments rafistolés.

Le Quatuor pour la fin du Temps est servi ce soir par une distribution quatre étoiles, réunissant Hélène Mercier-Arnault au piano, Renaud Capuçon au violon, le jeune prodige du violoncelle Kian Soltani et Andreas Ottensamer, clarinettiste solo du prestigieux Philharmonique de Berlin et grand habitué du Festival de Pâques.



Visite guidée le 11 à 17h15 (dans la limite des places disponibles). Pour la première fois, le Festival de Pâques s’invite au Camp des Milles qui organise pour l’occasion, une visite guidée du lieu en avant concert. Une visite sur le Site-Mémorial en trois volets dédiés à la connaissance, à l’émotion et à la réflexion Dans cet émouvant lieu de mémoire, aucune autre œuvre que le Quatuor pour la fin du Temps d’Olivier Messiaen ne saurait incarner le sursaut d’espoir d’un homme au bord de l’abîme, guidé par une profonde ferveur spirituelle. Écrite dans un camp de prisonniers silésien à l’hiver 1941, cette vaste fresque fut créée par ses camarades de captivité jouant alors sur des instruments rafistolés.

Le Quatuor pour la fin du Temps est servi ce soir par une distribution quatre étoiles, réunissant Hélène Mercier-Arnault au piano, Renaud Capuçon au violon, le jeune prodige du violoncelle Kian Soltani et Andreas Ottensamer, clarinettiste solo du prestigieux Philharmonique de Berlin et grand habitué du Festival de Pâques.



Visite guidée le 11 à 17h15 (dans la limite des places disponibles). Site – Mémorial du Camp des Milles 40 Chemin De la Badesse Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Site - Mémorial du Camp des Milles 40 Chemin De la Badesse Ville Aix-en-Provence lieuville Site - Mémorial du Camp des Milles 40 Chemin De la Badesse Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Quatuor pour la fin du Temps – Olivier Messiaen Aix-en-Provence 2022-04-11 was last modified: by Quatuor pour la fin du Temps – Olivier Messiaen Aix-en-Provence Aix-en-Provence 11 avril 2022 aix en provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône